Eceabat’te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı: İlçe Protokolü Bir Araya Geldi

Eceabat’te Bağımlılıkla Mücadele İçin Protokol Toplandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, ilçe protokolü ve ilgili kurum temsilcileri bağımlılıkla mücadele amacıyla bir araya geldi. Toplantı, yerel düzeyde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve zararlı madde kullanımının önlenmesine yönelik yol haritalarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi.

Toplantı Başkanlığını Kaymakam Yenigün Yaptı

Toplantı, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün başkanlığında gerçekleştirildi. Kurul toplantısında ilçede devam eden projeler, saha çalışmaları ve koordinasyon süreçleri ele alındı.

Sunumlar ve Fikir Alışverişi

Toplantıda ilgili kurum temsilcileri tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından bilgi paylaşımı ve öneri alışverişi yapılarak uygulamaya dönük adımlar üzerinde görüş birliğine varılmaya çalışıldı.

Toplantıya katılanlar, ilçede bağımlılıkla mücadele çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı ve önleyici çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

