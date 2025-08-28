Ed Davey: Trump Onuruna Verilecek Yemeği Gazze Nedeniyle Boykot Edecek

Liberal Demokrat liderinden açık tepki

İngiltere Parlamentosu'nun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey, Gazze'deki acının devam etmesini seçtiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump onuruna Londra'da verilecek yemeği boykot edeceğini duyurdu.

Davey, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın eylül'de İngiltere'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette onuruna verilecek yemek için kendisi ve eşine davetiye gönderildiğini belirtti. Yemeğin Windsor Kalesi'nde düzenleneceğini kaydeden Davey, davete katılmayacağını ifade etti.

Davey, boykot gerekçesini açıklarken şunları söyledi: "Trump, bunu durduracak tek kişi. Gazze saldırılarını durdurması ve kıtlığa sebep olan yardım ablukasını kaldırması için Başbakan Netanyahu'ya baskı yapabilirdi. Hamas'ın elindeki esirlerin salıverilmesini için Katar ve Körfez ülkeleri üzerindeki etkisini kullanabilirdi. İsteseydi ateşkes için zorlar, İsrail ve Filistin'i iki devletli çözümle kalıcı barış yoluna sokabilirdi. Ama Trump, Trump olduğu için acının devam etmesine izin vermeyi seçti."

Davey, Trump'ın İngiltere ziyaretinde bu gerçeklerin yüzüne vurulmayacağı korkusunu taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenle harekete geçmeye karar verdim. Trump ve (İngiltere Başbakanı) Keir Starmer'a artık görmezden gelemeyecekleri mesajını vermek istiyorum. Gazze'deki insani kriz sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Kararını ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden de duyuran Davey, "Tüm bunları durdurma sorumluluğunun onda (Trump) olduğuna inandığımızı söylemeden ülkemizden ayrılmasına izin veremeyiz. Daveti boykot etmek, Trump ve Starmer'a bu mesajı iletmenin yollarından biri. Biz sesimizi yükselteceğiz, onlar harekete geçecek. Trump, bu insani krizi sona erdirmek zorunda." dedi.