Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalanmaları
Edirne'de, gerek yasa dışı yollarla yurda giren bireylerin tespit edilmesi gerekse düzensiz göçün önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler sonrasında 21 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Denetimlerin Yapıldığı Yerler
Güvenlik güçleri, İpsala, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yoğunlaşan bu denetimlerde Pakistan uyruklu 21 bireyin yakalanmasını sağladı.
İşlemler ve Gönderim
Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.