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Edirne'de Ailece YKS Heyecanı: Anne-Baba Kızlarıyla Aynı Sınavda

Edirne'de, anne-baba ve kızları YKS'ye birlikte girerek eğitimdeki dayanışmalarını sergiledi. Aile, öğrenmenin yağı olmadığını kanıtladı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 13:18
Edirne'de Ailece YKS Heyecanı: Anne-Baba Kızlarıyla Aynı Sınavda

Edirne'de Ailece YKS Deneyimi

Edirne'de yaşayan Koray Taş (50) ve Gülden Taş (45), kızları Sirel Sacide Taş ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek eğitimdeki dayanışmalarını sergiledi.

19 yaşındaki kızlarına destek olmak ve kendi eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla sınavda yer alan aile, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınavın heyecanını yaşadı.

Koray Taş'ın Eğitime Önem Vurgusu

Kendisi de Trakya Üniversitesinde emekli bir memur olan Koray Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada eğitimin aile olarak öneminin bilincinde olduklarını belirtti. Geçen yıl Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduğunu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldığını ifade etti.

Yeni hedefleri doğrultusunda sınava hazırlandıklarını vurgulayan Taş, “Bir arada olmak ve sınava girmek çok önemli. Geçen yıl eşimle birlikte üniversite eğitimimizi tamamladık. Bu yıl yine kızımızla birlikte sınava giriyoruz. Öğrenmek bir süreç ve uzun bir yol. Bu eğitim yolculuğunu diplomayla taçlandırırsak ne mutlu.” dedi.

Anne Gülden Taş'ın İstekli Hedefleri

Anne Gülden Taş ise, kızlarıyla birlikte sınava girmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde çalışan Taş, “Daha önce iki üniversite bitirdim. Bu sene kızımla birlikte tekrar sınava girmek istedim. Okumanın yaşı yok. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah üçüncü üniversitemi okuyacağım. Meslek hayatıma katkı sağlamak için hemşirelikte lisans eğitimi almayı hedefliyorum.” şeklinde konuştu.

Sirel Sacide Taş'ın Heyecanı

Sirel Sacide Taş, ailesiyle birlikte sınava girmenin kendisine ayrı bir heyecan kattığını ifade ederek, “Bütün arkadaşlarımın aileleri dışarıda beklerken ben onlarla el ele sınava giriyorum. Güzel bir his. Onlarla gurur duyuyorum.” dedi.

Endüstriyel Tasarım Bölümüne girmeyi hedefleyen Taş, “Eğitimin yaşı olmaz diyerek sınavlara giriyorlar. Birlikte sınava girmek çok güzel, onlar benim koruyucu meleklerim ve üzerimdeki baskıyı alıyorlar.” sözleriyle ailesinin desteğini paylaştı.

Edirne'de yaşayan Gülden Taş (sağda) ve Koray Taş (sağ 2), kızları Sirel Sacide Taş'a (sol 2)...

Edirne'de yaşayan Gülden Taş (sağda) ve Koray Taş (sağ 2), kızları Sirel Sacide Taş'a (sol 2) destek vermek ve bireysel eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Edirne'de yaşayan Gülden Taş (sağda) ve Koray Taş (sağ 2), kızları Sirel Sacide Taş'a (sol 2)...

Edirne'de yaşayan Gülden Taş (sağda) ve Koray Taş (sağ 2), kızları Sirel Sacide Taş'a (sol 2) destek vermek ve bireysel eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

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