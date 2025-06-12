Edirne'de Arama Kurtarma Eğitimi Hedefi: 2000 Kişi

Edirne'de Arama Kurtarma Eğitimi Hedefi

AFAD Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, kentte arama kurtarma eğitimi alan kişi sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. Kaya, İl Genel Meclisi'nin haziran ayındaki oturumunda yaptığı konuşmada, bölgedeki olası depremler için hazırlıkların devam ettiğini vurguladı.

Deprem Gerçeği ve Eğitim İhtiyacı

Depremlerin Türkiye için bir gerçek olduğunu belirten Kaya, “Hemen yakınımızda büyük deprem beklentimiz var. Bilim adamları çokça İstanbul depremi hakkında bahsediyor. Bu nedenle, depremler karşısında hazırlıklı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Eğitim alan kişi sayısını olabildiğince yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Kaya, “2 bin kişilik bir hedefimiz var” dedi.

Akreditasyon Çalışmaları

Ayrıca, arama kurtarma faaliyetleri için sivil toplum ve kamu kuruluşlarının akreditasyonu üzerinde de çalışmalar yürütüldüğünü ekleyen Kaya, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG AME) ve Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK)’nın arama kurtarma akreditasyonu aldığını, Keşan Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün de akreditasyon başvurularını tamamladığını bildirdi.

Eğitimler ve Sonuçları

İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi’nde kurulan ekiplere eğitimler verdiklerini ifade eden Kaya, “Bu ekipler de akreditasyon başvuru işlemlerini sürdürüyorlar. Böylece Edirne’de arama kurtarma konusunda yetkin ve yeterli olan örgüt sayısını artırmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle bir durumla karşılaşmayız ama meydana gelebilecek afetlerde daha güçlü bir il olarak hareket edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak, AFAD Başkanlığı yapmış Vali Yunus Sezer'in, Edirne için büyük bir avantaj sağladığını vurguladı. Ardından AFAD personelince il genel meclisi üyelerine “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.

AFAD Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, İl Genel Meclisinin haziran ayı oturumunda yaptığı konuşmada, kentte arama kurtarma eğitimi almış kişi sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

AFAD Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, İl Genel Meclisinin haziran ayı oturumunda yaptığı konuşmada, kentte arama kurtarma eğitimi almış kişi sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.