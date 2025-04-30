Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalamaları

Edirne'de, düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan genel asayiş uygulaması, kamu düzeninin korunmasına ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadele amacıyla hayata geçirildi.

Operasyon Detayları

Kent merkezi ve çevresinde eş zamanlı olarak yapılan bu kapsamlı uygulama, 23 ekip ve 4 mobil göç ekibi ile birlikte toplamda 72 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 32 otel, 20 metruk bina ve 34 ikamet kontrol edildi ve 325 kişi sorgulandı.

Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Denetimlerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 Cezayir ve 2 Fas uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Denetime katılan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, uygulamanın önemine dikkat çekerek, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulamada 4 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulamada 4 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.