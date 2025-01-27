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Edirne'de Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü: Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü ve trafikte aksamalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:07
Edirne'de Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü: Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Sis Etkili Oluyor

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Bu durum, şehrin çeşitli noktalarında trafik akışını aksatırken, özellikle yoğun kavşaklarda polis ekipleri tarafından önlemler alındı.

Trafik Uyarıları ve Anıtların Görünmezliği

Sürücüler, sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi. Şehrin tarihi dokusu, bu olumsuz hava koşullarında kaybolmuş gibi görünüyor.

Öte yandan, kentte hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülürken, meteorolojik veriler sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesini öngörüyor.

Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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