Edirne'de 'Sevenler' Suç Örgütü: Firari 2 Şüpheli Bağ Evinde Yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne haziran ayında düzenlenen operasyonda firari olarak aranan iki zanlının saklandığı bağ evini tespit etti.

Operasyon Detayları

Karaağaç Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ö.S. ile Y.L. gözaltına alındı.

Haziran ayındaki operasyonda Edirne merkezli 'Sevenler' suç örgütüne yönelik 6 ilde gözaltına alınan ve örgütün elebaşı N.S.'nin de aralarında bulunduğu 11 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Zanlılardan 2'si firari olarak aranıyordu.

Güncel Durum

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.