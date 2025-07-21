Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi, Lavanta Suyu ile Ferahlatıyor

Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde Lavanta Suyu ile Serinleme Fırsatı

Edirne'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak aylarda, vatandaşlar için vazgeçilmez bir noktaya dönüşen Söğütlük Millet Bahçesi, yeni bir uygulama ile serinlemek isteyenlerin yüzünü güldürüyor.

Bu popüler mekânda ziyaretçiler, lavanta suyu püskürten araçlar sayesinde yaz sıcağını hafifletme imkanına sahip oluyor. Vali Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, parkın temizliğini sağlarken aynı zamanda ziyaretçilere ferahlatıcı bir deneyim sunuyor.

Meriç Nehri kenarında TOKİ Başkanlığı tarafından inşa edilen Söğütlük Millet Bahçesi'nde, özel donanımlı süpürme aracı ile uygulanan lavanta suyu püskürtme çalışmaları, her gün yaklaşık 400 litre lavanta suyu kullanılarak sürdürülüyor. Bu uygulama sadece serinletme sağlamıyor, aynı zamanda lavantanın haşereleri uzak tutma özelliğinden de faydalanıyor.

Lavanta suyu uygulaması ve haşerelere karşı yapılan ilaçlama, vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Bursa'dan gelen Adnan Saraç, bu deneyim hakkında, "Lavanta suyuyla serinletmeyi gördük. Güzel koku verdi, ferahlatıcı bir şey. Lavanta kokusu çok güzel. Hoşumuza gitti." dedi.

Diğer ziyaretler de benzer düşüncelerde. Hüseyin Altınalmazlar, arkadaşlarıyla piknik yaptığı bahçeden memnun kaldıklarını ifade ederek, "Lavantanın ferahlatıcı etkisiyle serinliyoruz. Haşerelere karşı ilaçlama da başlamış. Bunlardan memnunuz." şeklinde konuştu. Göksel Örs ise uygulamanın faydalı olduğunu dile getirerek uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Sonuç olarak, Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi, yaz aylarında hem serinlemek hem de keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir mekan olmaya devam ediyor.

Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi'ne gelenler, lavanta suyu püskürten araçlar yardımıyla serinliyor.

Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi'ne gelenler, lavanta suyu püskürten araçlar yardımıyla serinliyor.