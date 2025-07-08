Edirne'deki Nehir Debileri Geçen Yıla Göre Yarıya Düşmüş Durumda

Edirne'de Nehir Debileri Düşüşte

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı. Bu durum, sulama, yaz kuraklığı ve buharlaşma gibi faktörlerin etkisiyle devam ediyor.

Son Ölçümler ve Veriler

Devlet Su İşleri (DSİ)'nin yaptığı son ölçümlere göre, Meriç Nehri'nin debisi 29 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nin ise 2 metreküp/saniye olarak belirlendi. Geçen yıl ise, Meriç Nehri'nde debi 50 metreküp/saniye, Tunca'da ise 4 metreküp/saniye seviyelerindeydi.

Su Seviyelerindeki Düşüş ve Oluşan Kum Adacıkları

Nehirlerdeki su seviyesinin azalması nedeniyle kum adacıkları oluşmuş durumda. Özellikle Tunca Nehri'nin Tunca Köprüsü civarında, nehir tabanındaki balçıklar gözlemleniyor.

Gelecek Hava Durumu Tahmini

Meteorolojik tahminlere göre, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Ancak, bu kısa süreli yağışların yanı sıra, ay boyunca sıcaklıkların ortalama 36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle, ilerleyen günlerde yağışlı günlerin nadir yaşanacağı ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle debilerin daha da düşeceği tahmin ediliyor.

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı. Tunca Nehri'nin Tunca Köprüsü civarında nehir tabanındaki balçık görülür hal aldı.

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı. Tunca Nehri'nin Tunca Köprüsü civarında nehir tabanındaki balçık görülür hal aldı.