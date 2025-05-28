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Edirne'deki Zincirlikuyu Camisi Yeniden İhyası Başladı

Edirne'deki Zincirlikuyu Camisi'nin yıkık minaresi yeniden ihya ediliyor, caminin kısa sürede ibadete açılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 10:52
Edirne'deki Zincirlikuyu Camisi Yeniden İhyası Başladı

Edirne'de, Balkan Savaşları sırasında ağır hasar gören ve günümüze yalnızca yıkık minaresi ulaşan Zincirlikuyu Camisi'nin yeniden ihyası için çalışmalar başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çavuşbey Mahallesi'nde yer alan caminin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla Vali Yunus Sezer’in talimatıyla harekete geçildi.

İhya çalışmaları kapsamında, toprak üstünde yalnızca bir bölümü kalan minarenin çevresinde düzenleme yapılacak. Caminin kısa sürede ibadete ve ziyarete açılması hedefleniyor.

Vali Sezer, caminin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç’tan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasının ayağa kaldırılmasına önem verdiklerini belirten Sezer, Zincirlikuyu Camisi'ndeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Tarihçi ve divan şairi Ahmet Badi Efendi'nin kaleme aldığı "Rıyaz-ı Belde-i Edirne" adlı eserde, ibadethanenin vakıf kayıtlarına göre "Sivrihisari Mescidi" olarak geçtiği ve çatısının ahşap olduğu belirtiliyor.

Caminin kim tarafından ve ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi bulunmamakla birlikte, Balkan Savaşları sırasında ağır hasar gördüğü biliniyor.

Edirne'de, Balkan Savaşları sırasında ağır hasar gören ve günümüze yalnızca yıkık minaresi ulaşan...

Edirne'de, Balkan Savaşları sırasında ağır hasar gören ve günümüze yalnızca yıkık minaresi ulaşan Zincirlikuyu Camisi'nin yeniden ihyası için çalışmalar başlatıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, caminin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Edirne'de, Balkan Savaşları sırasında ağır hasar gören ve günümüze yalnızca yıkık minaresi ulaşan...

Edirne'de, Balkan Savaşları sırasında ağır hasar gören ve günümüze yalnızca yıkık minaresi ulaşan Zincirlikuyu Camisi'nin yeniden ihyası için çalışmalar başlatıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, caminin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

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