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Edirne Valisi Sezer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 664. Kırkpınar Daveti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 20:26
Edirne Valisi Sezer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 664. Kırkpınar Daveti

Edirne Valisi Sezer'den Tarihi Davet

Edirne Valisi Yunus Sezer, başkanlığındaki heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihi 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Bu önemli etkinlik için yapılan ziyaret, Edirne'nin kültürel mirasını ve yağlı güreş geleneğini tanıtma amacı taşıyor.

Valilik Heyeti Davet Sunmuştu

Vali Sezer, Edirne milletvekilleri Fatma Aksal ve Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, heyet, Kırkpınar'ın simgesi olan kırmızı dipli mum hediye etti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel güreş tutkunları için büyük bir önem taşıyor. Edirne'de düzenlenen bu etkinlik, her yıl yerli ve yabancı birçok sporseveri bir araya getiriyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer (sağda) başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 664....

Edirne Valisi Yunus Sezer (sağda) başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer (sağda) başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 664....

Edirne Valisi Yunus Sezer (sağda) başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

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