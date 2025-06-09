Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu

Edremit Körfezi'nde Bayram Tatilinden Dönüş Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçirenler, dönüş yolculuklarında kara yollarında yoğunluk oluşturdu. Bayramın 4'üncü günü itibariyle, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı ve Çanakkale-Edremit kara yolunda Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu yoğunluk nedeniyle Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, yoğunluğun yaşandığı bölgelere önlem alarak sürücülerin güvenliğini sağlamaya çalıştı. İda Park, Kadıköy, Akçay, Lukoil, Güre ve Altınoluk kavşakları gibi kritik noktalarında trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için yoğun bir çaba gösterdi.

Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçirenlerin dönüş yolculuğu, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçirenlerin dönüş yolculuğu, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.