Efkan Ala'dan Yeni Anayasa Çağrısı: "Muhalefetle Birlikte Yapmayı Arzu Ediyoruz"

Yeni Anayasa İçin İş Birliği Çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yeni bir anayasanın hazırlanmasında muhalefetle birlikte hareket etme arzusunu dile getirerek, "Tek başımıza çoğunluğumuz olsa bile, toplumun geniş kesimlerinin rızasını alan bir anayasanın Türkiye'nin önünü açacağına inanıyoruz" dedi.

Yolsuzluk Davaları Üzerine Değerlendirmeler

Ala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk soruşturmasını hatırlatarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bu davayı siyasi bir mesele olarak gösterme çabalarını eleştirdi.

Yolsuzluk iddialarının bağımsız bir şekilde yargı tarafından değerlendirildiğini vurgulayan Ala, "Yolsuzluk varsa kim olursa olsun bunun arkasında durulmamalı" ifadelerini kullandı.

27 Mayıs Darbesinin Yıldönümü

Ala, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından kurulan vesayet sistemine dikkat çekerek, geçmişteki darbe ve muhtıraların anayasaların kriz kaynağı olduğunu belirtti.

Ala, "Anayasalar ülkelerde kriz çıkmasın diye yapılır, fakat bizim durumumuzda genel olarak krizlerin sebebi oldular" şeklinde konuştu.

Yeni Anayasa İçin Müzakere Önerisi

Ala, partilerin yeni bir anayasa yapma konusunda hemfikir olduğunu ifade ederek, "Bir masa etrafında toplanarak yeni anayasadan ne kastedildiği ve hangi itirazların gündeme getirileceği üzerine tartışılmalı" dedi.

Daha önce Meclis Anayasa Komisyonu'nda yürütülen çalışmaları hatırlatan Ala, bu tür müzakerelerin Türkiye'nin yeni anayasası için önemli olduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Ala, Türkiye'nin terörsüz bir ülke hedefi doğrultusunda ilerlemeler kaydettiğini belirterek, yaz aylarında terör örgütünün silah bırakma sürecinin tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Kapsamlı Reform Programı Melodi Ediliyor

AK Parti'nin önemli bir reform programı üzerinde çalıştığını müjdeleyen Ala, sosyal politikalar, ekonomik dönüşüm ve dijital dönüşüm bireşenlerini kapsayan geniş bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı.

Ala, "2026'nın reform yılı olması hedefleniyor ve bu dönemde Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılacak" dedi.

Siyasal Uzlaşı Önemli

Yeni anayasa sürecinin siyasal uzlaşı ile yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Ala, "Bir ülkenin devleti, siyasal hedef birliği demektir. Anayasa, bu hedef birliğini ortaya koyacak temel metin olmalıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi.