Eflani'de Karpuz Hasadı: Sebahattin Yalçın'dan Örnek Üretim

Ovaçalış köyünde gerçekleştirilen etkinlikte bölgeye özgü fidelerden yetişen karpuzlar tanıtıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bu yıl karpuz hasadı etkinliği düzenlendi. Ovaçalış köyünde, çiftçi Sebahattin Yalçın'a ait yaklaşık 2,5 dönüm alandaki bahçede gerçekleştirilen organizasyonda, çeşitli yörelerden getirilen fidelerle yetiştirilen karpuzlar katılımcılara ikram edildi.

Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtti. Üç yıldır karpuz yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Yalçın, "Halkımızın bazı ürünlerin yöremizde yetiştiğini bilmesini istiyorum. Örnek olmak amacıyla karpuz yetiştiriciliğine başladım." dedi.

Bahçenin bulunduğu yüksekliğin 664 rakım olduğunu vurgulayan Yalçın, "Eflani'den biraz daha alçaktayız. Eflani tarafında karpuz yetiştiriciliği yapan oldu fakat bu verimi alan olmadı. Bizim rakımımız biraz daha düşük, havası sıcak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl elde edilen ürünlerin ağırlığının 12-13 kilogram arasında olduğunu aktaran Yalçın, bu yıl karpuzların ortalama ağırlığının ise 7-8 kilogram civarında olduğunu belirtti.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdal Kaya, Eflani Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy, CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

