DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
48,09 -0,79%
ALTIN
4.451,7 -1,33%
BITCOIN
4.789.150,98 -3,56%

Eflani'de Karpuz Hasadı: Sebahattin Yalçın'dan Örnek Üretim

Karabük'ün Eflani ilçesinde Sebahattin Yalçın'ın 2,5 dönümlük bahçesinde karpuz hasadı etkinliği düzenlendi; ürünler halka ikram edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:56
Eflani'de Karpuz Hasadı: Sebahattin Yalçın'dan Örnek Üretim

Eflani'de Karpuz Hasadı: Sebahattin Yalçın'dan Örnek Üretim

Ovaçalış köyünde gerçekleştirilen etkinlikte bölgeye özgü fidelerden yetişen karpuzlar tanıtıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bu yıl karpuz hasadı etkinliği düzenlendi. Ovaçalış köyünde, çiftçi Sebahattin Yalçın'a ait yaklaşık 2,5 dönüm alandaki bahçede gerçekleştirilen organizasyonda, çeşitli yörelerden getirilen fidelerle yetiştirilen karpuzlar katılımcılara ikram edildi.

Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtti. Üç yıldır karpuz yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Yalçın, "Halkımızın bazı ürünlerin yöremizde yetiştiğini bilmesini istiyorum. Örnek olmak amacıyla karpuz yetiştiriciliğine başladım." dedi.

Bahçenin bulunduğu yüksekliğin 664 rakım olduğunu vurgulayan Yalçın, "Eflani'den biraz daha alçaktayız. Eflani tarafında karpuz yetiştiriciliği yapan oldu fakat bu verimi alan olmadı. Bizim rakımımız biraz daha düşük, havası sıcak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl elde edilen ürünlerin ağırlığının 12-13 kilogram arasında olduğunu aktaran Yalçın, bu yıl karpuzların ortalama ağırlığının ise 7-8 kilogram civarında olduğunu belirtti.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdal Kaya, Eflani Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy, CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde karpuz hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Ovaçalış köyünde yaklaşık...

Karabük'ün Eflani ilçesinde karpuz hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Ovaçalış köyünde yaklaşık 2,5 dönüm alanda karpuz yetiştiren Sebahattin Yalçın'ın bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde karpuz hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Ovaçalış köyünde yaklaşık...

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Aydın'da 23 Spor Tesisi Açıldı — Spor Devrimi
2
İzmir Körfezi'nde Turan Sahili'ne Yine Balık Ölümleri
3
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
4
Yazkonağı Mağarası Turizme Kazandırılıyor: Ünye'de Protokol İmzalandı
5
AFAD Başkanı Pehlivan: Silifke, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" İlanına Uygun
6
Gazze Konferansı İstanbul'da Başladı: İslami ve İnsani Bir Sorumluluk
7
Sefer Karaahmetoğlu Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Seçildi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası