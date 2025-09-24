Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

2025-2026 eğitim-öğretim yılı yüksek zamlarla başlarken, öğrencilerin yurt, barınma, kırtasiye, ulaşım ve kıyafet gibi giderleri aile bütçelerini zorluyor. Ege bölgesinden gelen iki destek haberi ise öğrenciler ve aileleri için nefes oldu; ilki Aydın'dan, ikincisi ise Uşak'tan duyuruldu.

AYKART Hizmetiyle Kampüste Ulaşım Kolaylaştı

Her yıl üniversite öğrencilerinin en çok yaşadığı sorunlardan biri olan ulaşım kartı başvurusu, bu yıl Aydın Büyükşehir Belediyesinin girişimiyle pratik bir çözüme kavuştu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne yeni gelen veya eğitimine devam eden binlerce öğrenci için, eğitim-öğretim yılının başlangıcıyla eş zamanlı olarak kampüslerde başvuru kolaylığı sağlandı.

Belediye, üniversitenin en yoğun olduğu Merkez ve İsabeyli kampüslerine kurduğu özel AYKART başvuru stantları sayesinde öğrencilerin şehir merkezine gitmeden, kayıt yaptıkları kampüslerde birkaç dakika içinde ulaşım kartlarını temin etmelerine imkan verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak, "Aydın, gençlerimizin enerjisiyle her zaman daha da güzelleşiyor. Onların hayatını kolaylaştırmak bizim öncelikli görevimiz. Bu amaçla, her yıl olduğu gibi bu yıl da kampüslerimizde stantlarımızı kurarak öğrencilerimizin ulaşım işlemlerini hızlandırıyoruz," dedi.

Uşak'ta Kızılay'dan 150 Öğrenciye Forma Desteği

Eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan bir diğer girişim Uşak'tan geldi. Türk Kızılay Uşak İl Merkezi, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sundu.

Dört gün süren titiz bir çalışma ve planlama sonucunda daha önceden belirlenen 150 ilköğretim ve lise öğrencisine yeni okul formaları hediye edildi. Kızılay yetkilileri, "Her çocuğumuzun okula aynı heyecan ve mutlulukla başlaması en büyük arzumuz. Onların eğitim hayatlarına bir nebze olsun katkı sunabildiysek ne mutlu bize," ifadelerini kullandı.

Her iki uygulama da yeni eğitim yılının başlangıcında öğrencilere destek sağlama ve erişilebilirliği artırma hedefi taşıyor; ailelerin üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmesine katkı sunması bekleniyor.