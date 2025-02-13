Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik: Anafiya Adası'nda Olağanüstü Hal İlan Edildi

Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik Artıyor

Ege Denizi'nde son haftalarda yaşanan yoğun sismik hareketlilik, Yunanistan'daki adalarda olağanüstü hal ilan edilmesine neden oldu. Anafiya Adası, Santorini ve Yamurgi adalarının ardından olağanüstü hal ilan edilen üçüncü ada oldu.

Acil Durumun Nedeni

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu tarafından alınan kararla, Anafiya Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi. Bu durum, adada güvenliği sağlamak amacıyla uygulanacak.

Olağanüstü Hal Süreci

Adaya ilişkin olağanüstü hal durumu, 13 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu süreç zarfında adada yaşanabilecek sismik aktivitelerle ilgili olarak gerekli önlemler alınacak.

Eğitimde Ara Verildi

Öte yandan, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sebebiyle Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat tarihine kadar ara verildi. Bu karar, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır.