Eğitimde Yapay Zeka Atılımı: Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Önemli Açıklamalar

Giresun'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Giresun'da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler için tamamlandığını belirtirken, öğretmenler için de süreçlerinin sona erdiğini ifade etti.

Öğrenciler ve Öğretmenler İçin Teşekkür

Öğrencilere eğitim dönemindeki çabaları için teşekkür eden Tekin, her birinin yolunun açık olmasını diledi. Öğretmenlere de halk arasında eleştirilerin odağı olmalarına rağmen yaptıkları fedakarlıklardan dolayı şükranlarını sundu. Tekin, "Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitimde Başarı Oranları Artıyor

Bakan Tekin, Giresun'da derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve akademik başarı açısından elde edilen sonuçların 2002 öncesi rakamlarının iki katına çıktığını vurguladı. "Uluslararası rakamları yakaladık, ancak bu başarıyı sürdürebilmek için durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Uygulamaları ve Eğitim Teknolojileri

Eğitimde hem yapay zeka uygulamaları hem de teknolojinin daha yoğun kullanılması için çalışmalar yapılacağını belirten Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beceri odaklı eğitim sürecini başlatıyoruz." dedi.

Özellikle OECD tarafından düzenlenen TIMSS skorunda, matematik ve fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ilk üçte yer aldığımız belirten Tekin, eğitim kalitesini artırmak adına yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını aktardı.

Yeni Dönemdeki Hedefler

Yapay zeka başta olmak üzere eğitim teknolojileri konusundaki gelişmelerin uyarlanmasına odaklanacaklarını dile getiren Tekin, "Ülkemizin uluslararası alanda bir üs haline gelmesini istiyoruz." dedi. Eğitimde yapay zeka uygulamaları ile geliştirilmesi konusunda yaptıkları yeni politika belgesi ve zirve etkinliklerinin önemine dikkat çekti.

Son olarak, Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın açılışını onurlandırdığı zirvede dünyanın dört bir yanından eğitim teknolojileri katılımcılarını bir araya getirdik." diyerek sözlerini tamamladı. Ayrıca, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile buluşmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Valilik Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Tekin toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Valilik Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Tekin toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.