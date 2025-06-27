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Eğitimde Yenilik: Öğretmenler için Erasmus Projesi Brüksel'de Tanıtıldı

Öğretmenlerin yapay zeka ve yenilikçi araçları kullanmasının teşvik edildiği Erasmus projesi Brüksel'de tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 19:24
Eğitimde Yenilik: Öğretmenler için Erasmus Projesi Brüksel'de Tanıtıldı

Erasmus Projesi ile Yenilikçi Eğitim Araçları Destekleniyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, öğretmenlerin yenilikçi eğitim araçlarını ve yapay zekayı derslerde kullanmasının artırılması amacıyla düzenlenen Erasmus projesinin yürütücü ve katılımcı heyetini kabul etti.

Proje Detayları ve Katılımcılar

Bu kapsamda, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Kuzey Makedonya ve Portekizli ortaklarla yürütülen "StoryLab: Innovative Teaching Tools/ Hikaye Laboratuvarı: Yenilikçi Eğitim Araçları" projesinin tanıtımı için Brüksel'de bulunan heyet, eğitim içerikleri ve edindikleri yurtdışı deneyimlerini Kaymakcı ile paylaştı.

Ziyarette Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, proje koordinatörü Hacer Yayla ve diğer öğretmenler yer aldı. Ayrıca, projenin Brüksel'deki ortağı Vision Tree Psikoloji ve Teknoloji Eğitim Merkezi yetkilileri Muhammet Türk ve Gökçe Kumral da bulundu.

Eğitim Atölyeleri ve Yapay Zeka Kullanımı

Heyet, üç gün süresince Avrupalı ortaklarla yapılan eğitim atölyelerinde öğretmenlerin derslerde kullanabileceği yapay zeka araçları üzerine değerlendirilmelerde bulundu. Katılımcılar, projenin amacı doğrultusunda öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmeyi ve yapay zeka araçları ile dersleri görsel ve işitsel materyallerle hikayeleştirerek aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gelecek Planları

Büyükelçi Kaymakcı, Erasmus programının sadece akademik değil, kültürel paylaşımlar için de büyük önem taşıdığını belirterek, öğretmenlerin yenilikçi eğitim araçlarını öğrenip derslerde kullanmalarını sağlayacak projelerin önemini vurguladı. Proje, kasım ayında Kuzey Makedonya ve Portekizli eğitimcilerin Türkiye'de düzenlenecek atölye çalışmalarına katılımları ve kültürel faaliyetlerle sonlanacak.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı (sol 4), öğretmenlerin...

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı (sol 4), öğretmenlerin yenilikçi eğitim araçlarını ve yapay zekayı derslerde kullanmasının artırılmasına yönelik Erasmus projesinin yürütücü ve katılımcı heyetini kabul etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı (sol 4), öğretmenlerin...

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı (sol 4), öğretmenlerin yenilikçi eğitim araçlarını ve yapay zekayı derslerde kullanmasının artırılmasına yönelik Erasmus projesinin yürütücü ve katılımcı heyetini kabul etti.

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