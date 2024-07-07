Eğlence mekanında olaylı gece! Silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı...

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında yaşanan olaylı bir gece, silahlı bir saldırıyla sonuçlandı. Alkol almış olduğu iddia edilen bir kişi, mekanda diğer müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Ancak kısa bir süre sonra silahla geri dönen şahıs, mekanın önünde bulunan çalışanlara ateş açtı ve bir kişiyi ayağından yaraladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin eğlence mekanının önüne geldiği, silahını çıkarıp ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar net bir şekilde görülebiliyor.

Şahıs, silahlı saldırıdan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve saldırganı gözaltına aldı.

