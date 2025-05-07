Eğribel Tüneli ile Karadeniz-Uzak İç Kesimlerde Güvenli Yolculuk İmkanı

Eğribel Tüneli ile Güvenli ve Hızlı Yolculuk

Giresun ile Sivas arasındaki 5 bin 900 metre uzunluğundaki Eğribel Tüneli, Karadeniz'den iç bölgelere yapılan yolculukları güvenli ve kesintisiz hale getiriyor. 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde yer alan çift tüplü tünel, 2021 sonunda tek yönlü geçişten çift yönlü geçişe geçiş yaptı ve 1 Kasım 2023 itibarıyla tam anlamıyla ulaşıma açıldı.

Tünelin Faydaları

Kar, tipi ve fırtına nedeniyle yolda kalan bölge halkının sıkıntılarını ortadan kaldıran tünel, zorlu virajları da ortadan kaldırarak yolculuk konforunu sağlıyor. Yapılan hesaplamalara göre, yolun uzunluğu 6,5 kilometre kısaldı ve yolculuk süresi 2-2,5 saatten 1,5 saate düştü.

Yerel Yönetim ve Halkın Görüşü

Şebinkarahisar ilçesinin Belediye Başkanı Ömer Şentürk, geçmişte سفر edenlerin Eğribel Geçidi hakkında endişe duyduklarını belirtti. Şentürk, kar ve tipinin görüş mesafesini sıfıra düşürdüğünü dile getirerek, "Artık buradan yoldan çıktıktan sonra 'Dağı aşabilecek miyiz?' endişemiz olmuyor." dedi.

Yerel Halkın Deneyimleri

Şebinkarahisar'dan il merkezine giden Fatih Alparslan, tünel sayesinde kış şartlarının kendilerini zorlamadığını ve güvenli yolculuk yaptıklarını vurguladı. Diğer bir vatandaş Yasin Cengiz ise, geçmişte sık karşılaştıkları acil durumların artık tünel sayesinde daha sorunsuz hale geldiğini belirtti. "Bir iş olduğunda zamanında halledemiyorduk. Şimdi güvenli ulaşım sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tünel, yalnızca yolculuk değil, aynı zamanda turizm açısından da önemli avantajlar sunuyor. Şebinkarahisar, Dereli ilçesindeki Mavigöl ve Göksu Travertenleri gibi turistik alanlara uğrayacak ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Giresun'un iç kesimdeki ilçeleri ile Sivas arasındaki güzergahta yer alan 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Eğribel Tüneli ile sürücüler güvenli ulaşım imkanına kavuştu. Tünel kar, tipi ve fırtına nedeniyle geçmişte yolda kalan bölge halkının ulaşım sorununu ortadan kaldırdı.

Giresun'un iç kesimdeki ilçeleri ile Sivas arasındaki güzergahta yer alan 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Eğribel Tüneli ile sürücüler güvenli ulaşım imkanına kavuştu. Tünel kar, tipi ve fırtına nedeniyle geçmişte yolda kalan bölge halkının ulaşım sorununu ortadan kaldırdı.