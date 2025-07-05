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Eğriçimen Yaylası'nda Soğuk Hava ve Sağanak Etkili

Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava ve sağanak yağmur, yaz tatilinde iken bile gündelik hayatı etkiliyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 21:37
Eğriçimen Yaylası'nda Soğuk Hava ve Sağanak Etkili

Eğriçimen Yaylası'nda Hava Koşulları Zorlaştırıyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yer alan Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava ve sağanak yağmur etkisini hissettiriyor. Koyulhisar ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunan yaylada, hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşerek bazı vatandaşları zor durumda bırakmış durumda.

Sobasıyla Isınmaya Çalışanlar

Yaz mevsimini Eğriçimen'de geçiren bazı vatandaşlar, yaylada yer alan evlerinde soba yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Bu durumu aktaran Mert Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yayla, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Ancak temmuz ayı olmasına rağmen burada soğuk hava hâkim," dedi.

Doğayla İç İçe Bir Deneyim

Eğriçimen Yaylası, yaz aylarında serin havası ile tercih edilmesinin yanı sıra, diğer mevsimlerde de günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. 1800 metre rakımdaki yaylada, otel, lokanta, çay evi ve piknik alanları ile gelen misafirlere hizmet sunuluyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirme imkânı yakalıyorlar.

Hayvancılıkla Geçinenler

Bazı vatandaşlar, yaylada hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Eğriçimen'in doğal güzellikleri arasında hem tarım hem de hayvancılık faaliyetleri devam ederken, soğuk hava koşulları hayatı etkileyen bir unsur olmaya devam ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava etkisini sürdürüyor.

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