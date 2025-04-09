Ekvador'da Türkiye ile Akademik Buluşma Etkinliği Gerçekleşti

Ekvador'da "Türkiye ile Akademik Buluşma" Etkinlikleri

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği öncülüğünde, Ekvador'da "Türkiye ile Akademik Buluşma: 75. Yıla Özel Etkinlik Serisi" başlıklı programlar düzenlendi. 3-7 Nisan tarihleri arasında, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 75. yıl dönümü vesilesiyle Ambato'daki Los Andes Üniversitesi, Kito'daki Las Americas Üniversitesi ve Guayaquil'deki Especialidades Espiritu Santo Üniversitesi ev sahipliğinde konferanslar gerçekleştirildi.

Kültürel ve Akademik İlişkilerin Güçlenmesi

Kito Büyükelçiliği'nin öncülüğünde ve Türkiye Maarif Vakfı(TMV) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikler, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel ve akademik düzeyde derinleşmesine önemli katkılar sağladı. Konferansların başkent Kito'nun yanı sıra Ambato ve Guayaquil gibi önemli şehirlerde yapılması, Türkiye’nin Ekvador’daki etki alanının genişliğini ve halk ilgisini gözler önüne serdi.

Büyükelçi Yalçın'dan Açılış Konuşması

Konferansların açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Ankara'nın Latin Amerika'ya yönelik dış politikasında karşılıklı saygı, eşitlik ve çok yönlü işbirliğini esas aldığını vurguladı. Yalçın, Ekvador'un dost bir ülke olarak Türkiye için özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yalçın, "Son yıllarda bölge ülkeleriyle ilişkilerimiz her alanda hızlı bir ivmeyle gelişmektedir. Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarımız bu sürece önemli katkılar sunmaktadır. Maarif, artık Türkiye'nin uluslararası eğitim markası haline gelmiştir. Bu vesileyle diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümü etkinliklerine sağladığı güçlü katkı dolayısıyla Maarif Vakfı'na içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konferanslarda Öne Çıkan Konuşmalar

Konferanslarda öne çıkan konuşmacılardan Kanadalı tarihçi Prof. Dr. Roch Charles Little, emperyalizmin tarihsel gelişimi, Osmanlı Devleti'nin buna direnişi ve Türk tarihinin bağımsızlık ve direniş temelli karakterini anlattı. Ayrıca, TMV'nin Kolombiya’daki kurucu temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu da Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzlemdeki önemine dikkat çekerek, Ankara'nın dış politikasında insanı merkeze alan bir anlayış benimsediğini dile getirdi.

Buçukcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" vurgusunun yalnızca bir diplomatik söylem değil, aynı zamanda eğitim, karşılıklı işbirliği ile eşitlik temelinde daha adil bir dünyanın inşasına yönelik bir inanç olduğunu vurguladı.

Türk Kahvesi ve Burs İkramları

Konferanslar sırasında Türk kahvesi ikramları yapıldı ve Türkiye burslarına yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Bu etkinlik, iki ülke arasında akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım oldu.

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği öncülüğünde, Ekvador'da "Türkiye ile Akademik Buluşma: 75. Yıla Özel Etkinlik Serisi" başlıklı programlar düzenlendi. Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, konferansların açılış konuşmasını yaptı.