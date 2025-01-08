Ekvador Hükümeti, Öldürülen Dört Çocuk İçin Resmi Özür Diledi

Ekvador Hükümeti, Öldürülen Dört Çocuk için Üzüntü Duyuyor

Ekvador'da hükümet, askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatlarını kaybeden dört çocuğun ailelerinden resmen özür diledi. Savunma Bakanı Gian Carlo Loffredo, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, mahkeme kararı uyarınca ailelere resmi bir özür sunulduğunu belirtti.

Loffredo, çocukların kaybolmasında sorumluluk taşıdıkları gerekçesiyle 16 askerin gözaltında tutulduğunu hatırlattı. Davanın sonuna kadar takipçilerinin olacağını ve yargı sürecine gereken tüm desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Bakan, "Ailelere çok üzgün olduğumu ifade etmek için buradayım. Ekvador toplumu bu olaydan derin üzüntü duydu. En samimi özürlerimi sunuyorum," dedi. Ayrıca, silahlı kuvvetlerin geçen yıldan bu yana çetelerle yürüttüğü yoğun mücadeleye dikkat çekerek bu olay nedeniyle ordunun tamamının haksız yere sorumlu tutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Olayın Gelişimi

Yaşları 11 ila 15 arasında değişen dört çocuk, 8 Aralık 2024 tarihinde Las Malvinas Mahallesi'nde futbol oynamak için dışarı çıktıklarında askerler tarafından zorla bilinmeyen bir yere götürülmüştü. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, çocukların Guayaquil kentindeki bir caddede askerler tarafından bir kamyonetle götürüldüğü görünmüştü.

Başlangıçta hükümet, çocukların kaybolmasında askerlerin sorumlu olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu; ancak daha sonra çocukların Guayaquil'e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Taura köyüne götürüldüğü doğrulandı. Ordu, çocukların akıbetinin bilinmediğini bildirdi ve aileler çocuklarının serbest bırakılması için protesto düzenledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Taura köyünde yanmış halde bulunan cesetlerin, askerler tarafından götürülen çocuklara ait olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla 1 Ocak tarihinde çocukların kaybolması olayına karıştığı belirlenen 16 askerin gözaltına alındığı duyuruldu.