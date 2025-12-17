Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı: İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması

Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyede ifade veren spiker Ela Rümeysa Cebeci, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Gelişmeler ve deliller
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Cebeci, bugün adliyeye gelerek ifade verdi. Hakkındaki ek deliller doğrultusunda 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan' sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Cebeci’nin saçından alınan örneğin Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesinde uyuşturucu madde tespit edilmişti.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı