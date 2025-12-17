DOLAR
Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı: İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında ifade veren spiker Ela Rümeysa Cebeci, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:13
Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyede ifade veren spiker Ela Rümeysa Cebeci, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gelişmeler ve deliller

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Cebeci, bugün adliyeye gelerek ifade verdi. Hakkındaki ek deliller doğrultusunda 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan' sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Cebeci’nin saçından alınan örneğin Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesinde uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

6
