Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonunda 18 Zanlı Tutuklandı

Elazığ merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheliden 18'i tutuklandı. Zanlılar, 2,5 milyon lira zarara neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:06
Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonunda 18 Zanlı Tutuklandı

Elazığ Merkezli Geniş Kapsamlı Operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu, Elazığ merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, siber suçlar ile mücadele ekipleri, 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar ve Elde Edilen Deliller

Operasyon sonucunda, çok sayıda dijital materyalin yanı sıra muhtemel suç delillerine de ulaşıldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 19 zanlıdan 18'i tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Zarar Miktarı

Yapılan incelemelerde, zanlıların sosyal medya platformları aracılığıyla kripto piyasalarında yatırım yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Bu dolandırıcılıklar sonucunda, Elazığ’da 5 kişiyi 2,5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Ayrıca, dolandırıcılığa konu olan banka hesap hareketlerinin incelenmesiyle birlikte, yaklaşık 1 milyar lira işlem hacmine ulaştıkları kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Polisin 'Dur' İhtarı Sonrası Kovalamaca: Sürücü Yakalandı
2
Antalya'da Köprüden Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi
4
Hamas, 6 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti
5
Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonunda 18 Zanlı Tutuklandı
6
Hazır Yemek Sektörü Ramazan İçin Hazırlıklarını Tamamladı
7
Nairobi'deki Havalimanı Yakınında Yangın: Uçuşlar Devam Ediyor

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!