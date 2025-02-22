Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonunda 18 Zanlı Tutuklandı

Elazığ Merkezli Geniş Kapsamlı Operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu, Elazığ merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, siber suçlar ile mücadele ekipleri, 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar ve Elde Edilen Deliller

Operasyon sonucunda, çok sayıda dijital materyalin yanı sıra muhtemel suç delillerine de ulaşıldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 19 zanlıdan 18'i tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Zarar Miktarı

Yapılan incelemelerde, zanlıların sosyal medya platformları aracılığıyla kripto piyasalarında yatırım yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Bu dolandırıcılıklar sonucunda, Elazığ’da 5 kişiyi 2,5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Ayrıca, dolandırıcılığa konu olan banka hesap hareketlerinin incelenmesiyle birlikte, yaklaşık 1 milyar lira işlem hacmine ulaştıkları kaydedildi.