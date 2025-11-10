Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 267 Olay, 281 Şüpheli, 30 Tutuklama

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:12
2-9 Kasım 2025 haftalık verileri

Elazığ Valiliği, 2-9 Kasım 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 267 olayda 281 şüpheli yakalanırken, 30 kişi tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 60 bin 648 şahıs ve 23 bin 891 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 860'ına cezai işlem uygulanırken, 239 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 37 trafik kazasında 59 kişi yaralanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

Çalışmalarda ele geçirilenler arasında 7 adet tabanca, 3 adet tüfek, 819 adet fişek, 11 adet kesici alet, 29,7 gram kubar esrar, 235,13 gram esrar, 32,17 gram metamfetamin, 892,17 gram bonzai, 20,14 gram bonzai hammaddesi, 408 adet sentetik ecza ve ecstasy, 18,9 gram kenevir tohumu, 6,6 gram skunk, 0,03 gram kokain, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı bulunuyor.

Ayrıca kaçak olarak ele geçirilenler arasında 2 ton sakatat, 21 adet cep telefonu, 21 adet traş makinesi, 10 adet el feneri, 4 adet masaj aleti, 264 adet çakmak ve 336 adet emtia yer aldı.

Valilik verileri, emniyet güçlerinin kent genelindeki asayişi sağlama ve kaçakçılık ile uyuşturucu suçlarına karşı yürüttüğü çalışmalardaki yoğunluğu ortaya koyuyor.

