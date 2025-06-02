DOLAR
39,18 0,3%
EURO
44,81 0,26%
ALTIN
4.249,85 -2,34%
BITCOIN
4.091.525,17 0,5%

Elazığ'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: Operasyonlar ve Başarılar

Elazığ'da düzenlenen toplantıda Vali Numan Hatipoğlu, güvenlik operasyonları ve zehirle mücadele konularında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 17:40
Elazığ'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: Operasyonlar ve Başarılar

Elazığ'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda kentin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen önemli çalışmaları aktardı. Vali Hatipoğlu, organize suçlara karşı yapılan 21 operasyonda bir suç örgütünün çökertildiğini ve 63 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bu gözaltılar arasından 8 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Güvenlik Operasyonları ve Suç İstatistikleri

Vali Hatipoğlu, yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen operasyonlara detaylı bir şekilde değinerek, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda 834 kişinin yakalandığını ve cezaevlerine teslim edildiğini açıkladı. Bu şahısların ceza sürelerine bağlı olarak dahil oldukları kategoriler ise şöyleydi:

  • 5 yıldan az ceza: 712 kişi
  • 5-10 yıl ceza: 75 kişi
  • 10 yıldan fazla ceza: 49 kişi

Hatipoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre kasten öldürme suçunda %83, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda %35 ve cinsel saldırı suçunda %16 azalma yaşandığını vurguladı. Toplamda 2.181 olayın yaşandığı ve bunların aydınlatma oranının %97 olduğu bildirildi.

Daha Fazla Bilgi ve Önlemler

Hırsızlıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarında geçen yıla göre azalma kaydedildiğini aktaran Hatipoğlu, silah kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar neticesinde 317 silah ele geçirildiğini ve 377 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde toplamda 218 kırsal ve 48 şehir operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadelede de başarılara imza atıldığını belirten Vali Hatipoğlu, yapılan 107 operasyon sonucunda 107 kişinin tutuklandığını, toplamda 31,9 kilogram uyuşturucu madde ve 7 bin 130 uyuşturucu hap ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Trafik Denetimleri ve Kurban Bayramı Tedbirleri

Siber suçlarla mücadele kapsamında toplamda 9 operasyon düzenlendiğini ve bunlar neticesinde 55 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Hatipoğlu, bu kişilerin 36'sının tutuklandığını belirtti. Ayrıca, 472 bin 386 aracın denetlendiği ve denetimlerin önceki yıla göre %13 arttığı kaydedildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle tüm güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğunu belirten Hatipoğlu, emniyet teşkilatının 3.100 personel ile çalışmalara devam edeceğini bildirdi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan da katıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve...

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel (solda) ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan (sağda) da yer aldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve...

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel (solda) ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan (sağda) da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
2
Ukrayna Heyetinden İstanbul'da Barış Müzakereleri Açıklamaları
3
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Hatay'da Kuduz Karantinası Altındaki 4 Mahalleden Sahipsiz Köpekler Toplanıyor
5
Balıkesir'de Çalışanlara Promosyon Piyangosu: 88.850 TL Bayram Harçlığı!
6
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a Kurban Bağışında Bulundu

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!