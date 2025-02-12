Elazığ'da Kar Alarmı: Okullar Yarın Tatil Edildi

Elazığ'da devam eden kar yağışı nedeniyle, kent merkezi ve ilçelerde eğitim-öğretim yarın tatil edildi. Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere dayanarak sabah saatlerinde daha da artmasının beklendiğini vurguladı.

Bu bağlamda, yarın için eğitim-öğretime ara verileceğini belirten Hatipoğlu, öğrencilere kitap okumaları ve ders çalışmaları önerisinde bulundu.

Ayrıca, Engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bilgisini de paylaşan Hatipoğlu, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Elazığ'da kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan bu tedbirlerin, vatandaşların güvenliği açısından önemli olduğu ifade edildi.