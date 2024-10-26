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Elazığ'da Kıraathane Önünde Silahlı Saldırı

Elazığ'da bir kıraathanenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:15
Elazığ'da Kıraathane Önünde Silahlı Saldırı

Elazığ'da Silahlı Saldırı Olayı

Elazığ'da, Rüstempaşa Mahallesi'ndeki Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanenin önünde bekleyen iki kişi, geçmekte olan bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayın Gelişimi

Gerçekleşen saldırıda, iki kişi yaralanarak acil müdahaleye ihtiyaç duydu. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis güvenlik güçleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Polis teşkilatı, saldırıyı gerçekleştiren kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürmekte. Olayla ilgili detaylar araştırılmakta ve kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi planlanmaktadır.

Elazığ'da kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

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