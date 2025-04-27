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Elazığ'da Midibüs Devrildi: 25 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen midibüs kazasında 2'si ağır 25 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 18:54
Elazığ'da Midibüs Devrildi: 25 Yaralı

Elazığ'da Midibüs Devrildi: 25 Yaralı

Elazığ'da bir midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Olay, A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüsün, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Araç, karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza sonucunda, yaralıların arasında sürücü de bulunmakta olup, 2'si ağır olmak üzere toplam 25 kişi hastanelik oldu. Yaralılar, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kazanın ardından olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi bekleniyor.

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

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