Elazığ'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 8 Yaralı

Elazığ'da Mustafapaşa Mahallesi Orduevi Kavşağı'nda minibüsün belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:29
Kaza ve müdahale

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralandı. Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Orduevi Kavşağı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 23 ADM 633 plakalı minibüs, arkadan gelerek Elazığ Belediyesine ait ve G.E. idaresindeki 23 AFH 643 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza sonucu minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

