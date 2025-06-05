DOLAR
39,27 -0,22%
EURO
44,92 0,2%
ALTIN
4.234,85 0,31%
BITCOIN
4.039.528,33 1,67%

Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 18:28
Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Oto Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşanan trafik kazasında, şarampole devrilen bir otomobilde 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıbaşı köyü mevkisinde meydana geldi.

Kazanın Ayrıntıları

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 12 AB 223 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucu yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi...

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi...

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cansuyu Derneği, Beyrut'taki Filistinli Mülteci Kampında Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı
2
Manisa'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı
3
Avenged Sevenfold, İstanbul'da İlk Konserini Verdi
4
Diyarbakır'daki Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
5
Türk Askeri Kosova'nın Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
6
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
7
Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım