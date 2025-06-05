Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Oto Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşanan trafik kazasında, şarampole devrilen bir otomobilde 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıbaşı köyü mevkisinde meydana geldi.

Kazanın Ayrıntıları

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 12 AB 223 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucu yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.