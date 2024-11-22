Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Elazığ'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda sürücü Ö.Ş hayatını kaybetti.
Ö.Ş'nin kullandığı 44 NB 225 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu üzerinde bulunan İçme köyü mevkisinde refüje çarparak şarampole devrildi.
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ö.Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Talihsiz sürücünün cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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