Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Elazığ'da Silahlı Kavga: 14 Zanlı Gözaltında

Elazığ'da bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada 14 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:04
Elazığ'da Silahlı Kavga: 14 Zanlı Gözaltında

Elazığ'da Silahlı Kavga Olayı

Elazığ'da 19 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan operasyonlar neticesinde 14 şüpheli yakalandı.

Zanlıların Yakalanma Süreci

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldızbağları Mahallesi'nde gerçekleşen kavgada, M.Ö. isimli şahsı vurup kaçan İ.G'yi Artvin'in Hopa ilçesinde yakaladı. İ.G, 2014 yılında bir yakınının öldürülmesi olayında M.Ö.'yü sorumlu tutması üzerine silahlı saldırıda bulunmuştu.

Diğer Şüphelilerin Gözaltına Alınması

İ.G'nin olay sonrası saklanmasına ve başka illere kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 13 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturma işlemleri devam ediyor.

Sonuç ve Gelişmeler

Olay sırasında İ.G'nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan M.Ö., Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylı araştırmalar sürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!