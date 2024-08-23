Elazığ'da Silahlı Kavga: 14 Zanlı Gözaltında

Elazığ'da Silahlı Kavga Olayı

Elazığ'da 19 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan operasyonlar neticesinde 14 şüpheli yakalandı.

Zanlıların Yakalanma Süreci

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldızbağları Mahallesi'nde gerçekleşen kavgada, M.Ö. isimli şahsı vurup kaçan İ.G'yi Artvin'in Hopa ilçesinde yakaladı. İ.G, 2014 yılında bir yakınının öldürülmesi olayında M.Ö.'yü sorumlu tutması üzerine silahlı saldırıda bulunmuştu.

Diğer Şüphelilerin Gözaltına Alınması

İ.G'nin olay sonrası saklanmasına ve başka illere kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 13 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturma işlemleri devam ediyor.

Sonuç ve Gelişmeler

Olay sırasında İ.G'nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan M.Ö., Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylı araştırmalar sürmektedir.