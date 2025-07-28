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Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Kişinin İntihar Ettiği İddia Ediliyor

Elazığ'ın Sedeftepe köyünde sulama havuzunda 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 13:38
Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Kişinin İntihar Ettiği İddia Ediliyor

Elazığ’da Sulama Havuzunda İki Kişi Bulundu

Elazığ'ın Sedeftepe köyünde, üzüm bağlarının sulanmasında kullanılan bir sulama havuzunda 1'i kadın toplam 2 kişinin cesedi bulundu.

Görgü tanıkları, havuzda hareketsiz yatmakta olan bu iki kişiyi görmeleri üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hızlı bir şekilde 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan detaylı incelemenin ardından cesetlerin Görhan G. (51) ve Filiz D. (52)’ye ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, cenazeler Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı.

Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve...

Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve...

Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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