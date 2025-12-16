DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,17 -0,09%
ALTIN
5.873,66 0,57%
BITCOIN
3.671.027,8 -0,16%

Elmadağ'da Gökyüzünden Düşen Bilinmeyen Cisim İçin Arama Başladı

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Kuşçuali Köyü'nde gökyüzünden düşen bilinmeyen cisim için jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 08:44
Elmadağ'da Gökyüzünden Düşen Bilinmeyen Cisim İçin Arama Başladı

Elmadağ'da Gökyüzünden Düşen Bilinmeyen Cisim İçin Arama Başladı

Kuşçuali Köyü'nde akşam saatlerinde yaşandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Kuşçuali Köyü sakinleri, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren bir cismi gördüklerini bildirdi. Bir süre sonra cismin düşmesiyle büyük bir gürültü duyuldu.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Jandarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor ve düşen cismin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gökyüzünden düşen bilinmeyen cisim aranıyor

Gökyüzünden düşen bilinmeyen cisim aranıyor

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozdoğan'da 'Misafirim Kaymakamım' ile Ev Ziyaretleri
2
Hatay'da Göçmen Operasyonu: 8 Yabancı Uyruklu Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı
3
Muğla'da 1500 m Hayalet Ağ Denizden Çıkarıldı
4
ABD, 'Güney Mızrağı' Operasyonu'nda Uyuşturucu İddiasıyla 3 Tekneye Saldırdı
5
Van'da Yoğun Kar ve Sis Uçak Seferlerini Rötarlattı
6
Tekirdağ Çorlu’da Araç Kamerası Kaydetti: Park Halindeki Otomobili Biçti
7
Elmadağ'da Gökyüzünden Düşen Bilinmeyen Cisim İçin Arama Başladı

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama