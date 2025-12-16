Elmadağ'da Gökyüzünden Düşen Bilinmeyen Cisim İçin Arama Başladı

Kuşçuali Köyü'nde akşam saatlerinde yaşandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Kuşçuali Köyü sakinleri, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren bir cismi gördüklerini bildirdi. Bir süre sonra cismin düşmesiyle büyük bir gürültü duyuldu.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Jandarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor ve düşen cismin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gökyüzünden düşen bilinmeyen cisim aranıyor