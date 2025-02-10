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Elon Musk, Radio Free Europe ve Voice of America'nın Kapatılmasını İstedi

Elon Musk, yıllık 1 milyar dolar harcama yapıldığı gerekçesiyle Radio Free Europe ve Voice of America'nın kapatılmasını savundu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:04
Elon Musk, Radio Free Europe ve Voice of America'nın Kapatılmasını İstedi

Elon Musk'tan Radyo Yayıncılarına Eleştiri

Amerikalı milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, Radio Free Europe ve Voice of America'nın kapatılması gerektiği yönünde sert eleştirilerde bulundu. Musk, bu iki kuruluşun vatandaşların yıllık 1 milyar dolarını boşa harcadığını savundu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Musk, sosyal medya platformu X hesabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell'in paylaşımını alıntılayarak, bu kuruluşların kapatılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Paylaşımında Musk, "Evet, kapatalım gitsin. Bunaltıcı bürokrasiyi saymazsak Avrupa artık özgür. Farkında mısınız? Kimse artık bu kanalları dinlemiyor." ifadelerini kullandı.

Radikal Solculuk Eleştirisi

Musk, bu yayın kuruluşlarının her yıl devlete mali yük getirdiğini ve burada yalnızca kendileriyle konuşan radikal solcu bireylerin bulunduğunu öne sürdü. Grenell de, yaptığı paylaşımında Radio Free Europe ile Voice of America'nın devlet destekli yayın kuruluşları olduğunu belirtti ve "Bu kuruluşlar, aşırı solcu aktivistlerle dolu. Buradaki insanlarla on yıllarca çalıştım. Geçmişin kalıntıları bunlar. Hükümet destekli medya kuruluşlarına ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

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