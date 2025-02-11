Elon Musk'tan OpenAI İçi 97,4 Milyar Dolar Teklif İddiası

Elon Musk'tan Açık Kaynak Vurgusu

ABD'li milyarder Elon Musk liderliğindeki yatırımcı grubunun, yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firması için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde teklif sunduğu iddia edildi.

Detaylar ve Savunma

Wall Street Journal'ın Musk'ın avukatı Marc Toberoff'un açıklamalarına dayandırdığı haberde, Musk'ın liderliğindeki yatırımcıların, OpenAI yönetim kuruluna bu rekor teklifi yaptıkları belirtildi. Musk'ın, OpenAI'ın "bir zamanlar açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden" bir yapı olmasını sağlamak için çalıştığını savunduğu öne sürüldü.

CEO Altman'dan Yanıt

Öte yandan, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddialara yanıt vererek, "Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz." ifadelerini kullandı.