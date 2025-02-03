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Elon Musk, USAID'in Kapatılması İçin Trump ile Aynı Fikirde

Elon Musk, USAID'in kapatılması konusunda Trump ile hemfikir olduklarını açıkladı ve ajansı suçladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:32
Elon Musk, USAID'in Kapatılması İçin Trump ile Aynı Fikirde

Elon Musk, USAID'in Kapatılması Üzerine Fikir Birliği Sağladı

Amerika'nın önde gelen iş insanlarından Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olduğu dönemde ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'nın kapatılması gerektiği konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduklarını dile getirdi. Musk, desteğini sosyal medya platformu X üzerinden katıldığı bir sohbet odasında dile getirdi.

USAID ile İlgili Ciddi Eleştiriler

Musk, Trump ile USAID hakkında detaylı bir görüşme yaptığını kaydederek, "Trump, kapatılması gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı. Ek olarak, "Görünen o ki bu sadece içinde solucan olan bir elma değil. Elimizde sadece solucan yumağı var. Bundan tamamen kurtulmalıyız. Bu onarılamaz durumda." şeklinde konuşarak, ajansı ağır bir dille eleştirdi.

USAID Çalışanlarına Duyuru Yapıldı

Associated Press'in bildirdiğine göre, Musk'ın açıklamalarının ardından USAID, personeline gönderdiği e-posta ile Washington'daki genel merkezine "gelmemeleri" talimatında bulundu. Aynı zamanda, 600'den fazla çalışana sistemlerine erişim engellenirken, bu personellere "binanın pazartesi günü kapalı olacağı" bildirildi.

Musk'tan Sert Suçlamalar

Elon Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. Daha önce de ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" şeklinde nitelendirerek suçlamalarda bulunmuştu.

Dış Kalkınma Yardımları Askıya Alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım projelerinin 27 Ocak'ta durdurulduğu resmi olarak duyurulmuştu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hayati insani yardımların sürdürülmesine yönelik ek feragate onay vermişti. Ayrıca, Trump'ın USAID'i Dışişleri Bakanlığına bağlayacak bir başkanlık kararnamesi hazırladığı iddiaları gündemde yer alıyor.

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