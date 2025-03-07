Elon Musk ve Dışişleri Bakanı Rubio Arasındaki Gerilim: Kabine Toplantısında Tartışma Yaşandı

ABD'nin gündemini sarsan bir kabine toplantısında, Elon Musk ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında gergin bir tartışma yaşandığı iddia edildi. New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına göre, Musk, toplantıda Rubio'yu eleştirerek "kimseyi kovmadınız" ifadesini kullandı ve personel sayısını azaltmamakla suçladı.

Rubio ise Musk'ın yaklaşımına karşı çıkarak, "alaycı bir tavırla" Dışişleri Bakanlığında "erken emekliliğe ayrılan 1500 kişinin" işten çıkarma olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sordu. Ayrıca, Musk'ın bu kişileri yeniden işe almayı isteyip istemeyeceğini belirtti.

Trump Araya Girdi

İki isim arasındaki tartışma uzadıktan sonra, Başkan Donald Trump, Rubio'yu savunarak "harika bir iş çıkardığını" ifade etti. Trump, Rubio'nun yoğun bir çalışma temposu olduğunu vurgulayarak, her kesimin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Musk'ın 'Demir Testere' Yaklaşımı Eleştiriliyor

Toplantıda, rağmen kabine yetkilileri, Musk'ın israf ve suistimalleri azaltma çabalarına saygı duysalar da onun 'demir testere' yaklaşımının hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Trump, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) misyonunu desteklemekle birlikte, yaklaşımda daha rafine bir çizgiye geçilmesi gerektiğini savundu.

Trump, ayrıca Musk'ın ekibinin artık sadece tavsiyelerde bulunacağını ve sekreterlerin yetkilerinin arttırılacağını bildirdi. Toplantı sonrası Trump'ın sosyal medyada, federal iş gücünü azaltma planının bir sonraki aşamasında "balta" yerine "neşter" kullanacaklarını açıklaması, Musk'ın stratejisine bir göndermede bulundu.

Musk ve Ulaştırma Bakanı Duffy Arasındaki Tartışma

Kabine toplantısında bir başka ilginç an da Musk ile Ulaştırma Bakanı Sean Duffy arasında yaşandı. Duffy, DOGE'nin ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bünyesindeki hava trafik kontrol görevlilerini işten çıkarmaya çalıştığını belirtirken, Musk ise Duffy’nin bu iddialarını yalanladı ve isim vermesini istedi.

Duffy, isim vermekten kaçınarak, bu çalışanların işten çıkarılmasının kendisi tarafından engellendiğini belirtti. Trump, bu durumda Duffy'ye bu görevlilerin "dahil" olması gerektiğini ifade ederek, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) insanları hava trafik kontrol görevlisi olarak işe almasını önerdi.

Toplantıdan bilgi sahibi olan kişiler, Musk'ın özellikle Rubio'ya karşı gösterdiği öfkenin diğer kabine üyelerini etkilediğini belirtti. Bu durum, Musk'ın Duffy ve Rubio'ya yönelik tepkilerinin, Doge'den şikayetçi olan diğer üyeleri konuşmaktan caydırmış olabileceğini düşündürüyor.