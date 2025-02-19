Elon Musk, Zelenskiy'nin Barış Değil Para İstediğini Belirtti

Elon Musk, Zelenskiy'nin barış istemediğine dair bir yoruma sosyal medyada destek verdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:00
Elon Musk, Zelenskiy'nin Barış Değil Para İstediğini Belirtti

Elon Musk'tan Tartışmalı Yorum

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında yapılan bir yoruma destek verdi. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden bir kullanıcının "Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor" ifadesine yanıt olarak "100 puan" emojisi göndererek bu görüşe katıldığını belirtti.

Zelenskiy Hakkındaki Görüşler

Musk'ın bu yanıtı, dünya çapında tartışmalara yol açan bir konuyu yeniden gündeme taşıdı. Milyarder iş insanının bu yorumu, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Yorumun ardından Musk, sosyal medyanın etkisini bir kez daha ortaya koyarak izleyicilerin dikkatini çekti. Bu tür ifadeler, siyasi ve sosyal konulara dair kamuoyunda var olan farklı bakış açılarını oluşturma konusunda önemli bir rol oynuyor.

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