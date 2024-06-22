Emekli̇ maaşlarına temmuz zammı yaklaşıyor! İşte beklenti̇ler ve formüller...

ENFLASYON FARKI VE ZAM ORANI BEKLENTİLERİ

Son yapılan analizlere göre, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı %25,46 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyon verisi ile bu oranın doğrulanması durumunda, emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranı da %25,46 olacak. Bu, emekli maaşlarının enflasyon karşısındaki güncellemesini yansıtacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

ENFLASYON FARKI ÜZERİNE EK ARTIŞ FORMÜLÜ

Milliyet'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halihazırda olan en düşük aylığa ek bir artış yapılmazsa, 6 bin ila 8 bin TL arasında olan kök aylıklı emekliler ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin TL'yi almayı sürdürecek. Ancak, bu kesime enflasyon zammı yansıtılmayacak ve taban maaşın yeniden belirlenmesi talepler arasında.



YENİ TABAN MAAŞ BEKLENTİSİ



Beklenti, Hazine katkısıyla kök aylıkların değişmeksizin 13 ila 15 bin TL arasında bir yeni taban maaş seviyesinin belirleneceği yönünde. Diğer bir formül ise kök aylıkların 10 bin TL'ye yükseltilmesi yönünde dile getiriliyor.



MEMUR EMEKLİLERİNİN REFÂH PAYI BEKLENTİSİ



Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi beklentisi bulunuyor. Ancak, bu durumun emekli memurların zam oranlarının geride kalmasına yol açabileceği öngörülüyor.

ZAMLARIN EŞİTLENMESİ TALEBİ



Genel talep, bütün emeklilerin zam oranlarının eşitlenmesi yönünde yoğunlaşıyor. Ancak, şu an için netleşmiş bir formül bulunmamakla birlikte, bayram izninin ardından yeni gelişmelerin olabileceği belirtiliyor.