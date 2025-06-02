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Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen maaş artışlarında 22 bin 950 lira senaryosu konuşuluyor. Temmuz zamları için heyecan dorukta.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 00:00
Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Maaş Artışında Beklentiler Yükseliyor

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, Temmuz'da maaşlarına yapılacak zamları büyük bir merakla beklerken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’tan çarpıcı açıklamalar geldi.

Özellikle en düşük emekli maaşına ilişkin belirlenen senaryolar, kamuoyunun gündemine damga vurdu. Karakaş, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde, "En düşük emekli ücreti 17 bin 73 lira olacak" öngörüsünde bulundu.

Enflasyon Verileri 3 Haziran'da Açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu veri, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

4 Aylık Zam Kesinleşti

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylara ait enflasyon %13,36 olarak belirlenmiş durumda. Bu da emekli ve memur maaşlarında yapılacak zammın %13,37 olarak garantilendiği anlamına geliyor.

Maaş Artışında Öngörüler

İsa Karakaş, mevcut enflasyon rakamlarını ve Merkez Bankası'nın beklenti anketlerini dikkate alarak SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların alacağı zam oranlarına dair öngörülerde bulundu. Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı itibarıyla en az %17 ila %18, memur ve memur emeklilerinin ise %16 ila %17 oranında bir maaş güncellemesi almasının öngörüldüğünü belirtti.

En Düşük Emekli Maaşı Üzerine Detaylar

Mevcut en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olduğunu hatırlatan Karakaş, "Eğer Ocak ayında olduğu gibi bu taban maaşa enflasyon oranında bir güncelleme yapılırsa, 17 bin lirayı aşmalarını bekleyebiliriz,” dedi.

Bunun yanı sıra SGK'nın belirlediği gerçek kök maaşının 12 bin 500 lira ve altında kalması halinde emeklilerin Temmuz ayında zam alamama riski bulunuyor. En düşük memur emeklisi maaşının ise 19 bin 616 lira olduğu, en iyi ihtimalle %17'lik bir zamla 22 bin 950 lira'ya yükselebileceği öngörülüyor.

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