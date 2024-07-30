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Emekliler İçin Tarihi Protokol: SGK, PTT ve TROY İşbirliği

SGK, PTT ve TROY, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için işbirliği protokolü imzaladı. İndirim ve avantajlar emeklileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:17
Emekliler İçin Tarihi Protokol: SGK, PTT ve TROY İşbirliği

Emeklilere Özel İndirim Fırsatları

Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), PTT ve TROY işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol ile emekliler, TROY logolu banka ve kredi kartı sahibi olduklarında çeşitli indirim ve avantajlardan faydalanacaklar.

Protokol Töreni

SGK Genel Müdürlük binasında gerçekleşen imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın, Adnan Ertem ve Faruk Özçelik'in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SGK Başkanı Raci Kaya ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Yardımcılarından Açıklamalar

Bakan Yardımcısı Aydın, törende yaptığı konuşmada, "Emektarlarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için sürekli çaba sarf ediyoruz," dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan ettiğini hatırlatarak, emekliler için birçok avantaj sağlandığını belirtti.

Emeklilere Sağlanan İndirimler ve Fırsatlar

Aydın, emekli vatandaşların pek çok alanda indirimlerden yararlandıklarını ifade etti. Örneğin, şehirlerarası biletlerde emeklilere %20 indirim sağlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Emekli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için önemli adımlar atıyoruz," diyerek protokolün önemine vurgu yaptı.

Sürekli İşbirliği ve Destek

SGK Başkanı Raci Kaya, emeklilerin refahını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtirken, BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, PTT ile işbirliğinin emeklilere daha fazla fırsat sunacağını ifade etti.

Emekli Destek Paketi

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, "SGK ve TROY işbirliğiyle emekli vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştıracak hizmetleri sunmaya devam ediyoruz," diyerek PTTBank ve TROY'un sunduğu fırsatların önemini vurguladı.

Bu protokol ile emekliler, TROY logolu kartlar aracılığıyla indirim ve kampanyalardan yararlanarak hayatlarını kolaylaştırma imkanı bulacaklar.

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