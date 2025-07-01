DOLAR
39,85 -0,1%
EURO
47,12 -0,29%
ALTIN
4.293,87 -1,53%
BITCOIN
4.252.457,03 0,8%

Ememem, Şehirlerin Yaralarını Mozaiklerle İyileştiriyor

Fransız sokak sanatçısı Ememem, mozaik sanatıyla şehirlerin yaralarını güzelleştiriyor. Ankara'dan ilham aldığını söylerken, sanatıyla insanların hayal gücünü canlandırıyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 11:11
Ememem, Şehirlerin Yaralarını Mozaiklerle İyileştiriyor

Ememem: Şehirlerin Yara İzlerine Sanatla Dokunuş

Fransız sokak sanatçısı Ememem, "Çatlakları İyileştirme Sanatı" adını verdiği mozaik performanslarıyla şehirlerin yaralarını onarıyor. 20 yılı aşkın süredir mozaik sanatıyla ilgilenen Ememem, 2016 yılında bu sanata kamu alanlarında yeniden hayat vermeye başladı.

İlham Kaynağı: Ankara

Ememem, Ankara’da geçirdiği süre boyunca şehrin ona ilham verdiğini belirtirken, "Benim için bu çatlaklar, sanki şehirde iyileştirilmesi gereken bir yara gibi." diyor. Tasarımlarında genellikle roma mozaikleri kullanan sanatçı, insanların bu eserleri deneyimleyerek farklı hayaller kurabileceğini vurguluyor.

Sanatın Dili: Pansuman

Ememem, çalışmalarını kelimelerle anlatmanın zor olduğunu düşünüyor. "Çatlakları İyileştirme Sanatı" adı altında gerçekleştirdiği pansumanlar, topluma özen gösterme ve iyi davranma temalarını içeriyor. Bu süreçte, şehrin bozulmuş noktalarına sanatla müdahale ediyor. Sanatçı, eserlerinin yalnızca kendisine ait olmadığını, herkesin deneyimlemesi için tasarlandığını ifade ediyor.

Anonim Olmanın ve Sanatın Değeri

Ememem, anonim kalmayı tercih etmesinin sebebini ise şöyle açıklıyor: "Sanatçının ya da zanaatçının kişiliğinin değil de, eserinin ön planda olması daha mantıklı geliyor." Bu düşünceyle, sosyal meselelere dikkat çekmeyi hedefliyor.

Dünya Çapında Etki

Ememem, İrlanda, Norveç, Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye gibi birçok ülkede eserlerini sergiledi. Yıl sonunda Çin'de yeni projeler yapmayı planlıyor. Hayali ise Ay'ın yüzeyinde bir mozaik çalışması gerçekleştirmek.

Sonuç: Sanat ve Hayal Gücü

Ememem'in çalışmaları, sadece estetik bir dokunuş değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artıran bir etki yaratıyor. İnsanların yaşam alanlarını güzelleştirirken, aynı zamanda hayal güçlerini de harekete geçiriyor.

"Çatlakları İyileştirme Sanatı" adını verdiği kentsel sanatıyla tanınan ünlü Fransız anonim sokak...

"Çatlakları İyileştirme Sanatı" adını verdiği kentsel sanatıyla tanınan ünlü Fransız anonim sokak sanatçısı Ememem, sanatına ilk başladığı dönemi, tasarımlarını nasıl yaptığını AA'ya anlattı.

"Çatlakları İyileştirme Sanatı" adını verdiği kentsel sanatıyla tanınan ünlü Fransız anonim sokak...

"Çatlakları İyileştirme Sanatı" adını verdiği kentsel sanatıyla tanınan ünlü Fransız anonim sokak sanatçısı Ememem, sanatına ilk başladığı dönemi, tasarımlarını nasıl yaptığını AA'ya anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta 6,5 Kilogramlık Beyaz Kötek Balığı Avlandı
2
ABD, Kuzey Kore'ye Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçme Çağrısı Yaptı
3
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
4
Türkiye, Balkanlar'daki İstikrarın Temel Unsuru
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!
6
İzmir'deki Orman Yangınları Üçüncü Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
7
Tokat'ta Özel Gereksinimli Çocuklar için Babalar Günü Futbol Maçı

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!