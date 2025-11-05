Emet'te Su Ürünleri Denetimi: Pazar Yerinde Hijyen ve İzlenebilirlik Kontrolleri

Emet'te Su Ürünleri Denetimi Pazar Yerinde Gerçekleştirildi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile belediye zabıta ekipleri, ilçe pazarında satışa sunulan su ürünlerine yönelik kapsamlı bir denetim yaptı. Denetim; satış noktalarının genel görünümü, ürün sunumu ve teslimat şartları da göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi.

Denetimin Kapsamı

Ekipler, ürünlerin izlenebilirliği, hijyen şartları ve mevzuata uygunluk yönlerinden detaylı incelemelerde bulundu. Pazar tezgâhlarında etiketleme, saklama koşulları ve hijyen uygulamaları kontrol edildi.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Yetkililer, halkın güvenilir ve sağlıklı su ürünlerine ulaşması için denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade ettiler. Kontrollerin düzenli şekilde devam edeceği belirtildi.

