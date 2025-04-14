Emine Erdoğan'a 'En İyi Kadın Lider Ödülü' Global Donörler Forumu'ndan

Emine Erdoğan'a Küresel Donörler Forumu'ndan 'En İyi Kadın Lider Ödülü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Donörler Forumu tarafından 'En İyi Kadın Lider Ödülü'ne layık görüldü. Forum, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından Bakırköy'de düzenlendi.

İstanbul ve Hayırseverlik

Forumu açan Erdoğan, toplantının İstanbul'da üçüncü kez düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. İstanbul'un, insaniyet odaklı medeniyetin sembolü olduğunu ifade etti: "Bu şehir, hayır kültürünün mimarisine damga vurmuş bir yerdir. Tarihi yapılarımızdaki kuş evleri, insan ruhunun latifliğinin birer yansımasıdır."

İnsani Yardımın Önemi

Erdoğan, 21. yüzyılda insanlığın savaşlar, çatışmalar ve nefret suçlarıyla dolup taştığını ifade ederek, "Yoksulluk, eşitsizlik ve istikrarsızlık her geçen gün derinleşiyor. Gazze'de çöken hayatlar, insanlığın utancı olmalı." dedi. Ayrıca Türkiye'nin her yıl en çok insani yardım yapan ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Umudun Bayrağını Taşımak

Emine Erdoğan, "Umudun bayrağını her yere taşımalıyız. Hayır işlemekten geri durmamalıyız..." diyerek pozitif bir dünya için çalışılması gerektiğini belirtti. Benzer şekilde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kapılarını açtığını ve dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırdığını dile getirdi.

Uluslararası İşbirliği Gerekliliği

Emine Erdoğan, dünya genelinde insani krizlere karşı işbirlikleri geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Stratejik yardımlaşma kanalları oluşturmalıyız" ifadesini kullandı. Felaket bölgelerindeki insanların dayanışma ruhu üzerine yoğunlaşmak gerektiğini vurguladı.

Ödül Töreni ve Teşekkürler

Programın sonunda, Emine Erdoğan'a 'En İyi Kadın Lider Ödülü' takdim edildi. Etkinlikte konuşan eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Humza Yousef, Erdoğan'a Gazze için gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Tören, katılımcılarla çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

Küresel Donörler Forumu, 2008 yılından itibaren düzenleniyor ve barışçı bir dünya için mali ve fikri kaynakları mobilize etmeyi hedefliyor. Emine Erdoğan, daha önce de insanlığa katkıları dolayısıyla 'İnsani Hizmet Takdir Ödülü'ne layık görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından Bakırköy'de bir otelde düzenlenen Küresel Donörler Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından Bakırköy'de bir otelde düzenlenen Küresel Donörler Forumu'na katılarak konuşma yaptı.