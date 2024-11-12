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Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile Sıfır Atık Projesi ve iklim değişikliği üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:06
Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Emine Erdoğan COP29'da Önemli Bir Temas Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Sıfır Atık Projesi ve İklim Değişikliği Üzerine Görüşmeler

Görüşme, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin çalışmaların yanı sıra iklim değişikliği ve çevre konuları üzerinde yoğunlaştı. Emine Erdoğan, bu kapsamda BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı unvanıyla COP29 Mavi Bölge'de gerçekleştirilen görüşmede önemli bilgiler paylaştı.

Toplantıda, başkanlığını yürüttüğü BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun çalışmaları konusunda da Guterres’e bilgiler verdi. Görüşmeye ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

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