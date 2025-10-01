Emine Erdoğan'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde büyüklerle gençlerin birlikteliğinin toplumları güçlendirdiğini vurguladı; büyükler için sağlık ve huzur diledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:38
Gençlik ve tecrübenin buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Hayat, geçmiş ile geleceğin el ele verdiği bir yolculuktur. Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur. Onların öğrettikleriyle köklerimiz derinleşir, dualarıyla yarınlarımız aydınlanır. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve gönül ferahlığıyla dolu bir ömür diliyorum."

Emine Erdoğan paylaşımında özellikle "Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur." ifadesini kullandı ve tüm büyüklere sağlık, huzur ve gönül ferahlığı diledi.

