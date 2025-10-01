Emine Erdoğan'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Gençlik ve tecrübenin buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Hayat, geçmiş ile geleceğin el ele verdiği bir yolculuktur. Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur. Onların öğrettikleriyle köklerimiz derinleşir, dualarıyla yarınlarımız aydınlanır. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve gönül ferahlığıyla dolu bir ömür diliyorum."

